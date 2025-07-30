ترمب
ترمب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع عدد من الشركاء التجاريين، والتي تنتهي في الأول من أغسطس، لن يتم تمديدها.

ويرى ترمب أن الولايات المتحدة التزمت بمنح الوقت الكافي لإبرام اتفاقات عادلة تعيد التوازن التجاري وتحمي الصناعات الأمريكية.

ويأتي هذا التصريح في ظل مفاوضات مكثفة تجريها واشنطن مع عدد من الدول، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الإجراءات التجارية حال عدم التوصل إلى تفاهمات قبل انتهاء المهلة.

وترى الإدارة الأمريكية أنها مستعدة لكافة السيناريوهات، في إشارة إلى إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية إذا لم تُوقّع الاتفاقات في الموعد المحدد.
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