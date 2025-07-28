أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس (الإثنين)، دعمه اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه وصف الاتفاقية «بدون أي حماس».وأوضح في مؤتمر صحافي: «أُقدّر الموقف البناء والتفاوضي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أي حال، أنا أؤيد هذه الاتفاقية التجارية، لكنني أفعل ذلك بدون أي حماس»، وفق وكالة «فرانس برس».ونص الاتفاق على أن تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما فيها السيارات، لرسوم 15%، وهي الحد الأقصى ولن تُضاف على رسوم أخرى.وستُصدر الولايات المتحدة قراراً منفصلاً بشأن رسوم الرقائق والأدوية خلال أسبوعين، ولن تفرض واشنطن أو بروكسل أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية.وستبقى الرسوم على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص.وتعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أمريكي بـ750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، وكذلك تعهّد باستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترمب الثانية، وتعهّد أيضاً بشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية.