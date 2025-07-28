اللقاء المرتقب بين الوفدين سيتم في السويد (متداولة)
اللقاء المرتقب بين الوفدين سيتم في السويد (متداولة)
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يستعد وفد رفيع المستوى من كبار المديرين التنفيذيين الأمريكيين لزيارة الصين هذا الأسبوع، بالتزامن مع المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين المنعقدة في السويد.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة غربية أمس (الإثنين)، بأن الرئيس التنفيذي لشركة «فيديكس» راجيش سوبرامانيام سيترأس الوفد الأمريكي، مع انضمام ممثلين عن شركات كبرى مثل «بوينج».

وأوضحت المصادر أن الحكومة الأمريكية ليست طرفاً في تنظيم هذه الزيارة، إذ يتولى مجلس الأعمال الأمريكي الصيني مسؤولية تنظيمها، بعدما أشرف على زيارات مماثلة في العامين الماضيين.

تأتي هذه الزيارة في وقت تعمل فيه بكين وواشنطن على الإعداد لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من هذا العام.
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