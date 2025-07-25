انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال زيارة نادرة للبنك المركزي أمس (الخميس)، تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين بالمقر الرئيسي ومطالبًا بخفض أسعار الفائدة.واختتم ترمب زيارته بقوله إنه لا ينوي إقالة باول خلافًا لما قاله مرارًا.وقال ترمب للصحفيين بعد الزيارة: «القيام بذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية».وفي منشور على منصة تروث سوشيال، كتب ترمب في وقت لاحق عن أعمال التجديد وتكلفتها 2.5 مليار دولار: «نأمل أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء».وطغى التوتر بشكل واضح على حديث الرجلين في موقع مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي، ويمثل تصعيدًا لضغوط البيت الأبيض على البنك المركزي وجهود ترمب لحمل باول على «فعل الشيء الصحيح» بشأن أسعار الفائدة.