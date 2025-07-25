انخفضت أسعار الذهب اليوم (الجمعة)، إذ تأثر الطلب على الملاذ الآمن بمؤشرات على تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أن تراجع الدولار بشكل عام حد من خسائر المعدن النفيس.وفي بداية التداولات اليومية، خسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3363.91 دولار للأونصة، لكن المعدن كسب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3365.50 دولار.وقال كبير محللي السوق في «أواندا» كلفن وونغ: «نحن نشهد في الأساس بعض عمليات جني الأرباح من مضاربين نظرًا لأننا بدأنا الآن في رؤية هذا التفاؤل في السوق».وأضاف: «مع هذا، فإن الدولار في اتجاه التراجع، وعلاوة على ذلك، لا يزال لدينا توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في هذه المرحلة، وهي تدعم الذهب بالقرب من مستوى 3360 دولارًا».وقال دبلوماسيان أوروبيان إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب إبرام واشنطن اتفاقًا مع اليابان.