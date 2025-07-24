قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في مقابلة مع شبكة (CNBC) اليوم (الخميس): «إن لدى الاتحاد الأوروبي رغبة حقيقية في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة».وأضاف لوتنيك أنه سيُجري أيضًا محادثات تجارية في مكتبه اليوم مع ممثلين عن كوريا الجنوبية.وأكد الاتحاد الأوروبي أن التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا لا يزال في متناول اليد، مشيرا إلى أن مسؤولي الاتحاد منخرطون في مفاوضات تجارية مكثفة مع أميركا.وأكد الاتحاد أنه لن يقوم بإجراءات تجارية مضادة من الآن وحتى 1 أغسطس.