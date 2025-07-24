ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملاته اليوم (الخميس)، وسط تقييم المستثمرين آفاق السوق في ظل المفاوضات التجارية الجارية بين أمريكا وبعض الدول، فضلاً عن توارد أنباء حول دراسة روسيا تشديد قيود تصدير البنزين.وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.98% أو 67 سنتاً إلى 69.18 دولار للبرميل عند الإغلاق.وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.20% أو ما يعادل 78 سنتاً إلى 66.03 دولار للبرميل.وتلقى النفط دعماً من هدوء التوترات التجارية بعد توصل الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق جمركي، وإشارة تقارير صحفية إلى تقدم المباحثات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي.