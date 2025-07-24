انطلق منتدى الاستثمار السعودي-السوري اليوم (الخميس)، في دمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.وأعلن وزير الاستثمار رئيس الوفد السعودي المهندس خالد الفالح عن توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتأسيس «مجلس أعمال سعودي سوري» برئاسة محمد أبونيان، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستدخل حيز التنفيذ بسرعة.وأكد الفالح خلال المنتدى أن إجمالي قيمة الاستثمارات سيتجاوز 24 مليار ريال، تشمل 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب السوري.وأضاف أن زيارة الوفد الاستثماري السعودي، الذي يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص إلى جانب 20 جهة حكومية، تأتي تأكيداً على دعم السعودية لمسيرة التعافي والتنمية في سورية، مشدّداً بأن القيادة السعودية تثق في مضي سورية على طريق الازدهار.وكشف أن أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين أعربوا عن رغبتهم في الدخول إلى السوق السورية، وأن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين البلدين.وأوضح أن شركتي «stc» و«علم» السعوديتين ستوقعان اتفاقيات لتطوير البنية التحتية الرقمية والتقنية في سورية، فيما ستوقع شركة «بيت الإباء» اتفاقية بقيمة مليارية لإقامة مشروع سكني تجاري ضخم في مدينة حمص، كما أشار إلى توقيع مجموعة تداول السعودية اتفاقيات مع الجانب السوري في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية.وفي لفتة تؤكد الترابط الاقتصادي القائم، كشف وزير الاستثمار أن إجمالي استثمارات المستثمرين السوريين في المملكة يتجاوز 10 مليارات ريال، مؤكداً أن هؤلاء المستثمرين سيكون لهم دور محوري في إعادة إعمار سورية وبناء مستقبلها.وأكد الفالح أن إقرار سورية قانون الاستثمار الجديد سيسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز جاذبية السوق السورية للمستثمرين السعوديين والدوليين، معرباً عن تطلع السعودية للعمل المشترك مع دمشق لفتح آفاق اقتصادية واسعة بين البلدين.قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد الشعار إن زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية المهندس خالد الفالح، تمثّل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وأضاف الشعار، خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السوري-السعودي، (الخميس)، أن ما يجمع الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية من روابط الأخوّة ووحدة المصير والتاريخ المشترك، يشكّل أساساً متيناً لانطلاقة جديدة نحو شراكات إستراتيجية فاعلة تخدم المصالح العليا للشعبين، وتفتح آفاقاً رحبة أمام الاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي.وأشار إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتشهد التوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، برعاية رئيس الجمهورية أحمد الشرع.وقال الشعار: «نرى في هذه الزيارة المباركة تجسيداً عملياً لروح التعاون العربي، وترسيخاً لقيم الأخوّة والعمل المشترك، وننظر بتفاؤل كبير إلى ما ستحمله هذه المرحلة من فرص واعدة في مختلف المجالات، في ظل ما تشهده سورية حالياً من تحوّل حقيقي نحو البناء والنمو والازدهار، وتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للمستثمرين». وأضاف: «إننا إذ نثمّن هذه الخطوة المباركة، نؤكد التزامنا الكامل بتعزيز هذا المسار، وتقديم كل أوجه الدعم لنجاحه، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على شعبينا وبلدينا الشقيقين».