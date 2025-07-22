قال مدير عام الاتصال الإستراتيجي المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرّج إن الهيئة حققت خلال عامين من نظام الوساطة العقارية (من 18 يوليو 2023 إلى 18 يوليو 2025) العديد من المؤشرات الإيجابية في قطاع الوساطة، من بينها قيمة الصفقات العقارية التي بلغت نحو 1.2 تريليون ريال نتيجة لأكثر من 8 ملايين صفقة عقارية.وأشار المفرّج ضمن كلمته الافتتاحية بملتقى الوساطة العقارية 2025، إلى وصول عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف وسيط عقاري، إضافة إلى 75 منصة عقارية إلكترونية تحتوي 685 ألف إعلان عقاري.وقال المفرّج إن نظام الوساطة العقارية أحدث تحوّلاً جوهرياً في بنية القطاع، بنقل الوساطة إلى مهنة مرخصة محكومة بالضوابط، ومحددة المهمات والالتزامات، لافتاً إلى أن كل هذه الأرقام تعكس حجم السوق العقارية السعودية وثقة المستثمر المحلي والدولي.