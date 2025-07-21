ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم (الإثنين)، بعد أن وقّع الرئيس دونالد ترمب قانوناً جديداً ينظم عمل العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة.وصعد سهم «استراتيجي» بنسبة 2% إلى 431.65 دولار، كما زاد سهم «جيم ستوب» 0.25% إلى 23.35 دولار، في بداية تداولاته الأسبوعية.وارتفع سهم «كوين باس» بنسبة 1.75% إلى 426.96 دولار، وصعد سهم «سيركل إنترنت» بنسبة 1.8% إلى 227.81 دولار، وانتعش سهم «ريوت بلاتفورمز» بنسبة 2.15% إلى 14.17 دولار.وصدَّق ترمب نهاية الأسبوع الماضي على أول قانون يُنظِّم سوق العملات المشفرة المستقرة في الولايات المتحدة، بعدما أقر مجلس النواب الخميس قانون «جينيس» بدعم من الحزبين، بعد شهر من إقراره في مجلس الشيوخ.في السياق ذاته، قفز سهم «جيم سكوير هولدنجز» بنسبة 4.6% إلى 1.59 دولار، بعدما أعلنت الشركة، التي تتخذ من ديلاوير مقراً، خططاً لبيع جزء من أسهمها لتمويل استثمارات في قطاع العملات المشفرة.