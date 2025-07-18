أعلن وزير التجارة الصيني اليوم (الجمعة) أن اقتصاد بلاده يواجه وضعًا «شديد الخطورة والتعقيد» مما قد يضطر بكين لاتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد.وبحسب البيانات الرسمية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموًا بنسبة 5.2% في الربع الثاني من العام، مدفوعًا بالصادرات التي زادت بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية.لأكن المحللين يعتقدون أن بكين قد تضطر لاتخاذ تدابير دعم أوسع نطاقًا لتجنب حدوث تباطؤ في النصف الثاني من العام، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك، والضغوط الانكماشية، والنزاعات التجارية المستمرة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».