أكدت دول مجموعة العشرين، الجمعة، أهمية استقلالية المصارف المركزية، وذلك في ظل توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ أشهر، انتقادات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.ووصل الأمر بترمب الى حد وصف باول بـ«الأحمق»، وانتقده مراراً لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة أكبر، وهو ألمح هذا الأسبوع إلى إمكانية إقالته بتهمة «الاحتيال» على خلفية إدارته لمشروع تجديد مقر المصرف المركزي الأمريكي.وقالت مجموعة العشرين في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء المالية في جنوب أفريقيا إن «المصارف المركزية ملتزمة بشدة ضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع صلاحياتها، وستواصل تعديل سياساتها وفقاً للمعطيات»، وفقاً لوكالة «فرانس برس».