سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر على أساس أسبوعي، وسط تقييم المستثمرين للعقوبات الجديدة التي اتفق الاتحاد الأوروبي على فرضها على روسيا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً، بما يعادل 0.72%، إلى 70.02 دولار للبرميل في بداية تداولاته اليومية.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتاً، أو 0.9%، إلى 68.15 دولار للبرميل.وبذلك، تكون عقود الخامين القياسيين في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية بواقع 0.5% لخام برنت و0.4% لخام غرب تكساس.ويقيّم المستثمرون التأثير المحتمل على شحنات النفط العالمية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى تقويض قطاعي النفط والطاقة في روسيا بصورة أكبر.وذكر دبلوماسيون لوكالات إعلامية غربية أن حزمة العقوبات الأحدث ستخفض سقف سعر شراء النفط الخام الروسي الذي تفرضه مجموعة السبع إلى 47.6 دولار للبرميل.