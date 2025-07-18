ارتفعت الأسهم الصينية عند إغلاق تعاملاتها اليوم (الجمعة)، مدعومة بتفاؤل المستثمرين إزاء تعهد السلطات بفرض قيود أكثر صرامة على المنافسة السعرية في سوق السيارات الكهربائية.وصعد مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 0.6% إلى 4058 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، ويواصل صعوده للأسبوع الرابع على التوالي.وزاد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.5% إلى 3534 نقطة، وارتفع «شنتشن» المركب بنسبة 0.35% إلى 2153 نقطة.وفي بورصة هونج كونج، أضاف مؤشر «هانج سينج» 1.35% إلى 24825 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية تبلغ 2.85%.وتعهد القادة الصينيون خلال الأسبوع الجاري بتشديد الرقابة على سياسات خفض الأسعار التي تنتهجها بعض الشركات المحلية، لاسيما في قطاع السيارات الكهربائية، مؤكدين التزامهم بإجراء تحقيقات أوسع في التكاليف وتعزيز آليات مراقبة الأسعار.كما زاد مؤشر «سي إس آي 300» الفرعي لقطاع المعادن الأرضية النادرة بنسبة 3.6%، بدعم من صعود مجموعة «نورثرن رير إيرث» بنحو 10%.وعلى صعيد سوق الصرف، استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1805 يوان قرب نهاية تداولاتها اليومية.