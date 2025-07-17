عمقت أسعار الذهب خسائرها مع ارتفاع الدولار بعدما أظهرت بيانات مرونة الطلب في الولايات المتحدة، وتراجع مخاوف المستثمرين بعدما نفى الرئيس الأمريكي تقارير أشارت إلى نيته إقالة رئيس الفيدرالي «جيروم باول».وخلال تعاملاتها اليوم (الخميس)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.2% بما يعادل 39.2 دولار عند 3320.1 دولار للأوقية.فيما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.85% أو 27.46 دولار عند 3318.73 دولار للأوقية، في بداية تداولاته اليومية.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليتداول عند 98.69 نقطة.وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.8% إلى 37.82 دولار للأوقية، وتراجعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.25% عند 1413.25 دولار، في حين ارتفعت نظيرتها للبلاديوم 0.1% عند 1232.69 دولار.يأتي هذا بعدما قال «ترمب» خلال اجتماع في المكتب البيضاوي أمس (الأربعاء)، إنه لا يخطط لإقالة «باول»، بعدما أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي ينوي إقالة رئيس الفيدرالي.