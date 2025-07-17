أعلنت شركة أرامكو السعودية اعتزامها نشر التقرير الأولي للربع الثاني من 2025 قبل افتتاح سوق تداول السعودية بما يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية السعودية يوم 5 أغسطس 2025.وأضافت في بيان لها، أنه سيُعقد بث إلكتروني صوتي مسبوقاً بنشر نتائج للربع الثاني والنصف الأول من 2025.ووفق بيانات أرقام، كانت أرامكو قد أعلنت أخيراً، أنها ستبدأ بالإفصاح عن الأرباح المعدلة على نحو ربع سنوي ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025، إذ تمثل الأرباح المعدلة الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة وصافي الدخل بعد استبعاد البنود غير التشغيلية وغير المتكررة.ويتوقع المحللون أن تحقق أرامكو أرباحاً بقيمة 92.81 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025، مقارنة بأرباح بلغت 106.16 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2024.وكانت أرباح أرامكو قد انخفضت إلى 95.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح 103.4 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.