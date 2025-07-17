واصلت المملكة العربية السعودية قيادة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، إذ استحوذت على 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في النصف الأول 2025.وأظهرت البيانات الصادرة عن منصة «ماجنيت» المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بلغت نحو 860 مليون دولار خلال النصف الأول 2025، مرتفعة بنسبة 116% سنوياً، متجاوزة حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل.وبحسب التقرير، سجلت صفقات الاستثمار الجريء رقماً قياسياً جديداً خلال الفترة، لتبلغ 114 صفقة، مرتفعة بنسبة 31% على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو قد دعم باستمرار نشاط رأس المال السيادي، والزخم الناتج عن الأحداث من برنامج LEAP، وبرامج المراحل المبكرة المدعومة بصناديق ومسرعات أعمال جديدة.وجاءت الإمارات ثانيا ﺑ447 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 84% سنوياً، وبصفقات بلغ عددها 114 صفقة.