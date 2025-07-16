توقع مجلس الذهب العالمي أن يواصل المعدن الأصفر أداءه القوي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025، في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية.وذكر المجلس في تقريره الصادر أمس (الثلاثاء)، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 10% إلى 15% خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما قد يدفع المعدن النفيس لإنهاء العام على مكاسب تقارب 40%.وأوضح التقرير أن فترات تصاعد المخاطر عادةً ما تعزز الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، حتى في حال تباطؤ الطلب الاستهلاكي.وأشار التقرير إلى أن صناديق الذهب المتداولة أضافت أقل من 400 طن خلال الأشهر الستة الماضية، وما يزيد قليلاً على 500 طن خلال آخر 12 شهراً، وهو ما يبقى دون مستويات الشراء التي راوحت بين 700 إلى 1000 طن خلال موجات الصعود السابقة.وعلى الرغم من هذه التدفقات، فإن إجمالي حيازات صناديق الذهب البالغة حالياً 3616 طناً لا تزال دون الذروة التي سجلتها في 2020 عند 3925 طناً.يُذكر أن أسعار الذهب أنهت النصف الأول من العام الحالي 2025 على مكاسب بنسبة 26%، مسجلة خلال هذه الفترة 26 مستوى قياسياً جديداً.