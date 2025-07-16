تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملاته اليوم (الأربعاء)، مع متابعة المستثمرين تطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن والعديد من الشركاء، في وقت أعادت فيه بيانات التضخم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة طفيفة 0.1% إلى 97.52 نقطة في بداية تداولاته الأسبوعية.وارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1619 دولار، فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.13% إلى 148.66 ين.وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3399 دولار، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع خلال شهر يونيو، ليسجل 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في مايو.وقال إستراتيجي الاستثمار لدى شركة «إيفلين بارتنرز» ناثانيال كيسي: «إن بيانات التضخم التي صدرت اليوم، قد تكون علامة على بدء ظهور الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية، ما قد يدفع الفيدرالي للتريث قبل خفض الفائدة».