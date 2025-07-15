أعلنت NHC عن إتاحة تسجيل الاهتمام في رحاب السدن، أحد مشاريعها السكنية الجديدة بمدينة جدة، والتي تأتي امتداداً لجهود الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، ضمن بيئة تواكب معايير جودة الحياة.

ويقع المشروع في موقع إستراتيجي ضمن وجهة السدن بمدينة جدة، ويمتد على مساحة تتجاوز 175 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 1400 وحدة سكنية بتصاميم عصرية متعددة تلائم مختلف الاحتياجات. كما تحتضن الوجهة مرافق متكاملة تشمل مراكز تجارية، مساجد، حدائق، مرافق تعليمية، ومركزاً رياضياً، لتمنح العملاء تجربة سكنية متكاملة ومفعمة بالحياة.

ويتميّز مشروع «رحاب السدن» بأسعاره التنافسية التي تبدأ من 275 ألف ريال، مع خيار دفع 5% مقدماً والباقي عند الاستلام، بالإضافة إلى تجهيزات مشمولة تشمل المطابخ والتكييف.

ويمكن للعملاء تسجيل اهتمامهم والاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر زيارة موقع NHC من خلال الرابط التالي:

https://nhc.sa/ar/register-interest/rehabalsadan/

يُذكر أن «وجهة السدن» تُجسد جهود NHC في تعزيز المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، ويعكس توجه الشركة لتطوير وجهات عمرانية حديثة توفّر جودة حياة عالية، وتُرسّخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في المنطقة، من خلال مجتمعات نابضة بالحياة.