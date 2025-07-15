ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة لإعادة الشحن عالمياً خلال شهر يونيو، بدعم من التحول نحو المركبات النظيفة في الصين وأوروبا، بينما تواجه السوق الأمريكية تحديات تنظيمية وضريبية أثّرت سلباً على وتيرة المبيعات.وبحسب بيانات «رو موشن» الصادرة اليوم (الثلاثاء)، ارتفعت المبيعات العالمية من السيارات الكهربائية بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 1.8 مليون مركبة خلال شهر يونيو.كما زادت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 23% إلى 390 ألف سيارة، بدعم من الحوافز الموجهة للمشترين الأفراد والشركات في أسواق مثل ألمانيا وإسبانيا، إلى جانب توفر طرازات منخفضة التكلفة.وزادت المبيعات في الصين بنسبة 28% خلال الشهر الماضي إلى 1.11 مليون مركبة، في المقابل، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية بنسبة 9% إلى ما يزيد قليلاً على 140 ألف وحدة، في ظل تباطؤ الطلب في كل من الولايات المتحدة وكندا.وقال مدير البيانات لدى «رو موشن» تشارلز ليستر في التقرير: «إن السوق الأمريكية تضررت من التعديلات التي طرأت على الحوافز الضريبية في إطار قانون الإنفاق الذي أقره ترمب، والذي عجّل بإلغاء بعض الإعفاءات الخاصة بهذه الفئة من المركبات».