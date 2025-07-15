أبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي والمقبل دون تغيير، وأشارت إلى قوة التوقعات الاقتصادية.وتتوقع المنظمة حاليّاً نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل هذا العام على أساس سنوي، دون تغيير عن تقدير الشهر السابق.وتوقعت «أوبك» أن يحقق الاقتصاد العالمي أداءً أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام رغم النزاعات التجارية، وأن استهلاك مصافي النفط الخام سيظل مرتفعاً لمواكبة زيادة السفر خلال الصيف، مما يسهم في دعم توقعات الطلب.وأوضح تقرير المنظمة الصادر الثلاثاء أن «أوبك بلس» ضخت 41.56 مليون برميل يوميّاً خلال يونيو، بزيادة قدرها 349 ألف برميل يوميّاً مقارنة مع مايو، لكنه أقل عن الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميّاً التي دعت إليها المجموعة.