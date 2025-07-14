صعود البتكوين 2.55% دفع بقية العملات للارتفاع (متداولة)
صعود البتكوين 2.55% دفع بقية العملات للارتفاع (متداولة)
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ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت (الإثنين)، بدعم من ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد.

وصعد سهم «إستراتيجي» بنسبة 3.1% إلى 448 دولاراً في بداية تداولاته اليومية، مستفيداً من حيازة الشركة الضخمة من الأصل المشفر الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وارتفع سهم «كوين باس» بنسبة 1.65% إلى 393.49 دولار، وزاد سهم «ريوت بلاتفورمز» بنسبة 3.7% إلى 12.88 دولار، وصعد سهم «مارا هولدينجز» بنسبة 4.35% إلى 19.97 دولار.

جاء هذا على إثر صعود سعر البيتكوين بنسبة 2.55% إلى 122240 دولاراً، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 123193.63 دولار في وقت سابق أمس (الإثنين).
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