رفع وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين العقار، في جلسته المنعقدة أمس (الثلاثاء).

وأوضح الحقيل أنَّ صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين العقار في هذا التوقيت، يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري، من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.

وبيّن أن اللائحة التنفيذية للنظام ستُطرح في «استطلاع» خلال 180 يوماً من نشر القرار، وأن النظام يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.

وأكدَّ الحقيل أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبيناً أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إذ سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصاً في مدينتَي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.