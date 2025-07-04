شاركت جمعية الوداد لرعاية الأيتام ضمن وفد المملكة العربية السعودية الممثل للقطاع غير الربحي في معرض إكسبو 2025 بمدينة أوساكا باليابان، وذلك بدعوة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ضمن وفد يضم (6) جهات أهلية متميزة على مستوى المملكة.

حيث ضم الوفد المشارك كلاً من: مؤسسة الوليد الإنسانية، ومؤسسة مودة MAFS، ومؤسسة سكن، وجمعية بنيان، وبنك الطعام السعودي، بالإضافة إلى جمعية الوداد لرعاية الأيتام.

وقدمت الوداد خلال مشاركتها عرضًا عن تجربتها الرائدة في معالجة قضية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، ونموذجها الفريد في إسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، كأول جهة متخصصة في هذا المجال بالمملكة.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد لرعاية الأيتام محمد بن عبدالرحمن مؤمنة عن اعتزازه بهذه المشاركة قائلاً: «إن اختيار الوداد من بين مئات المنظمات غير الربحية يمثل تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء لأكثر من 17 عامًا، ويعكس التقدير الوطني للدور الذي نؤديه في رعاية الأيتام وتمكينهم عبر نماذج احتضان إنسانية وملهمة».

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتسليط الضوء على النموذج السعودي في تمكين الأطفال الأيتام من العيش في بيئة أسرية مستقرة، مشيرًا إلى أن ترشيح الجمعية ضمن الوفد الوطني يعد دليلًا على الثقة التي تحظى بها الجمعية من الجهات المعنية واعترافًا بجهودها المتميزة.