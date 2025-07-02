انخفض متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية لشركة الطاقة الروسية «غازبروم» إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم البحري بنسبة 18.3% في يونيو مقارنة بالشهر السابق وسط أعمال صيانة للبنية التحتية.وأصبحت تركيا طريق النقل الوحيد المتبقي للغاز الروسي إلى أوروبا بعد قرار أوكرانيا عدم تمديد اتفاق النقل مع موسكو، الذي كانت مدته خمس سنوات، عند انتهاء أجله في الأول من شهر يناير الماضي.وانخفض إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في الفترة من يناير إلى يونيو إلى 8.33 مليار متر مكعب من 15.5 مليار متر مكعب في نفس الفترة من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار الإمدادات عبر أوكرانيا.وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية «إنتسوج» أن صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب ترك ستريم انخفضت إلى 37.6 مليون متر مكعب يوميًا في يونيو من 46 مليون متر مكعب يوميًا في شهر مايو، وانخفض هذا الرقم أيضًا عن 39.5 مليون متر مكعب في مايو 2024.وارتفع إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب ترك ستريم بنسبة 6.8% في النصف الأول من هذا العام من 7.8 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام السابق.وأظهرت بيانات «غازبروم» أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022، وانخفض هذا الرقم 55.6% ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2023، لكنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في عام 2024.