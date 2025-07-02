تستضيف الرياض النسخة الثالثة من معرض «سيتي سكيب» العالمي، تحت شعار «مستقبل الحياة الحضرية»، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2025.ويُقام المعرض برعاية وزارة البلديات والإسكان، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030).ويعود المعرض العقاري الأكبر في العالم، وسط حضور متوقع يزيد على 172 ألف زائر، ويشارك نخبة من المطورين العقاريين والمهندسين المعماريين، بالإضافة إلى أبرز المستثمرين في المؤسسات، ومقدمي الحلول التقنية وصناع السياسات.ويحظى معرض سيتي سكيب العالمي بأهمية خاصة، حيث يستعرض النطاق الواسع والطموحات الكبيرة للتحول الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، ويتميز بحضور عالمي كبير وإقبال متزايد كل عام؛ حيث شهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 70 شركة تطوير عقاري دولية، بما يتجاوز 20 ألف مشارك دولي.وينتظر أن تكون هذه النسخة الأكبر من نوعها والأكثر تأثيرًا على الإطلاق، حيث يشارك فيها أكثر من 450 جهة عارضة عالمية، و500 متحدث، كما تحتضن أربعة مؤتمرات مخصصة، وبرنامجين للتواصل مع كبار المستثمرين في المؤسسات وشركات التطوير العقارية الدولية.