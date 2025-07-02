شهدت أسعار النفط ارتفاعا في بداية تداولاتها اليوم (الأربعاء) مع تقييم الأسواق التوقعات بزيادة الإمدادات من كبار المنتجين الشهر القادم وضعف الدولار ومجموعة متنوعة من مؤشرات الاقتصاد والسوق من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.وارتفع خام برنت 0.61 دولار أو 0.91% ليسجل 67.72 دولار للبرميل في بداية تداولاته، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.59 دولار أو 0.90% ليسجل 66.04 دولار للبرميل.ويتم تداول خام برنت بين 69.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 25 يونيو، و66.34 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ هذا التاريخ، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.وضغطت بيانات صادرة من معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس على الأسعار، إذ أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 680 ألف برميل في الأسبوع الماضي في وقت تتراجع فيه المخزونات عادة وسط موسم الطلب الصيفي.وقالت كبيرة محللي السوق لدى «فيليب نوفا» بريانكا ساشديفا: «تحركات أسعار النفط اليوم مدفوعة بالتفاعل مع احتمال ارتفاع إمدادات أوبك بلس والمؤشرات المربكة بسبب المخزونات الأمريكية، والتوقعات الجيوسياسية غير المؤكدة وغموض السياسات الكلية».