أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) أنه لا يعتزم تمديد موعد نهائي ينقضي في التاسع من شهر يوليو للدول للتفاوض بشأن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وواصل التعبير عن شكه في إمكان التوصل إلى اتفاق مع اليابان.وأضاف لصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى واشنطن من رحلة إلى فلوريدا «نتعامل مع اليابان، ولست متأكدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق، أشك في ذلك».وأشار ترمب إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية «30 أو 35% أو أيا كان الرقم الذي نحدده» على الواردات من اليابان، وهي نسبة تزيد كثيرا عن البالغة 24% التي أعلن عنها في الثاني من شهر أبريل قبل أن يوقفها مؤقتا في وقت لاحق، فيما قال إنه من المحتمل أن نبرم صفقة تجارية مع الهند.وعادت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى الظهور مجددًا، مع اقتراب موعد نهائي في التاسع من شهر يوليو لتوصل الدول إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة.