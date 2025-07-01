قال محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية: «إن رفع العقوبات الأمريكية سيؤثر إيجابا على القطاع المالي، وسيمكن مصرف سورية المركزي من العمل وفق المعايير العالمية».وذكر أن القطاع المصرفي السوري، سيستفيد من قرار رفع عقوبات أمريكا، مشيرا إلى أن قرار الولايات المتحدة سيسمح برفع القيود على الأموال المجمدة، وفقا لحديثه لـ«العربية».ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول (الإثنين)، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه «فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري»، مشددًا على أن «الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة».وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس (الثلاثاء) أن الأمر التنفيذي الأمريكي المتخذ لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سورية إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.