رفع «HCBC» توقعاته لمتوسط أسعار الذهب في عام 2025 إلى 3215 دولارًا للأوقية، مقابل تقديرات سابقة عند 3015 دولارًا، مع تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية والتجارية.وتوقع المصرف البريطاني في مذكرة صدرت أمس (الثلاثاء)، أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 3125 دولارًا للأوقية خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2915 دولارًا متوقعة سابقًا.وقال البنك في المذكرة إن المعدن النفيس استفاد من التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، والتي دفعته إلى تسجيل مستوى قياسي عند 3500 دولار للأوقية في أواخر شهر أبريل الماضي.وأضاف «HCBC» أن الأسعار الحالية، رغم التراجعات المحتملة، تدعم مكانة الذهب كملاذ آمن ووسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية، لكنه حذّر من أن مزيدًا من الارتفاعات قد يحد من الطلب الفعلي، خصوصا في أسواق مثل الصين والهند.