9 يوليو الموعد النهائي من أمريكا للتفاوض على الاتفاقيات التجارية (متداولة)
9 يوليو الموعد النهائي من أمريكا للتفاوض على الاتفاقيات التجارية (متداولة)
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نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر أمريكية أمس (الثلاثاء)، إن المحادثات التجارية بشأن الرسوم الجمركية معقّدة.

يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أمس الأول (الإثنين): «إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم عقد اجتماعات مع فريقه التجاري هذا الأسبوع، لتحديد نسب الرسوم الجمركية على كل دولة إذا لم تتفاوض مع الولايات المتحدة».

وحدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 9 يوليو موعداً نهائيّاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية قبل فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها.

وقالت ليفيت: «سيحدد النسب للعديد من هذه البلدان إذا لم تأتِ إلى طاولة التفاوض بحسن نية، وسيجتمع مع فريقه التجاري هذا الأسبوع للقيام بذلك».

وسبق لترمب أن أعلن إرساله إلى عدد من شركاء بلاده التجاريين رسائل يبلغهم فيها بالمعدل الجديد للرسوم الجمركية، التي ستفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من منتجاتهم.
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