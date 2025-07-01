أعرب الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» عن ثقته في نجاح الكونغرس تمرير مشروع قانون الإنفاق الجديد، مؤكداً أن الجهود مستمرة للتوصل إلى توافق داخل مجلس الشيوخ بشأن بنوده.ووصف ترمب في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» أمس (الثلاثاء) مشروع القانون بأنه واحد من أكبر وأجمل القوانين، مشيراً إلى أنه سيسهم في خفض العجز والدين الوطني، مع إطلاق العنان للنمو الاقتصادي.تأتي هذه التصريحات متسقة مع ما أكده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال مقابلة مع «فوكس نيوز» أمس (الثلاثاء)، بشأن توقعه تمرير مشروع القانون في وقت لاحق.