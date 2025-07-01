أوبك بلس تستعد لمناقشة زيادة 411 ألف برميل يوميا (متداولة)
أوبك بلس تستعد لمناقشة زيادة 411 ألف برميل يوميا (متداولة)
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يتوقع سوق النفط اتفاق مجموعة «أوبك بلس» على زيادة رابعة في إمدادات النفط خلال اجتماع أعضائها في عطلة نهاية الأسبوع القادم، وذلك حسبما نقلت «بلومبيرغ».

ووفقًا لمسح أجرته الوكالة على 32 متداولاً، فمن المتوقع أن تتم الموافقة على تلك الخطوة خلال مؤتمر يعقد عبر الفيديو الأحد القادم، وذلك بعدما صرح مندوبون الأسبوع الماضي بأن ثمانية من أعضاء «أوبك+» يستعدون لمناقشة زيادة جديدة بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، تدخل حيز التنفيذ في أغسطس.

وأرجعوا ذلك لمجموعة أسباب تشمل تلبية الطلب المتزايد، واستعادة الحصة السوقية.
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