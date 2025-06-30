التضخم في ألمانيا تباطأ إلى 2% (متداولة)
التضخم في ألمانيا تباطأ إلى 2% (متداولة)
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تباطأ التضخم في ألمانيا خلال يونيو على غير المتوقع، ليتوافق مع مستهدف المركزي الأوروبي البالغ 2% للمرة الأولى في نحو عام.

وأظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة الإثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي، بعدما ارتفع 2.1% في مايو، في حين أشارت التوقعات إلى تسارعه بصورة طفيفة عند 2.2%.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن المنطقة بأكملها اليوم (الثلاثاء)، مع توقعات بوصوله إلى 2%، بعد تسجيله 1.9% خلال مايو.
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