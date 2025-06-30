واصلت مبيعات المنازل في الصين تراجعها خلال يونيو، ما يعزز الضغوط على ثاني أكبر اقتصادات العالم ويبرز الحاجة لتدابير جديدة.وحسب بيانات أولية صادرة عن «تشاينا ريل استيت إنفورميشن» (سي آر آي سي) أمس (الإثنين)، فإن قيمة مبيعات المنازل الجديدة التي تطرحها أكبر 100 شركة مطورة في البلاد بلغت 339 مليار يوان (47.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل تراجعاً على أساس سنوي بنسبة 23%، بناءً على حسابات «بلومبيرغ».أما على أساس شهري، فإن قيمة المبيعات تعد مرتفعة بنسبة 14.7% مقارنة بمايو.وتعهد رئيس مجلس الدولة «لي تشيانغ» هذا الشهر باتخاذ المزيد من الإجراءات لإنعاش سوق الإسكان، وهو ما يراه المحللون ضرورياً لتعزيز الاستهلاك، وتعويض تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على صادرات الصين.