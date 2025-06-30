ارتفعت غالبية أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين، مع التفاؤل بآفاق الأطر التنظيمية في أكبر اقتصادات العالم.وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.1% إلى 107,616.88 دولار، واستحوذت على نحو 64.6% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، بعدما لامست 108,800 دولار.وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.55% عند 2475.21 دولار، انخفضت الريبل بنحو 0.1% لتتداول عند 2.1820 دولار.وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.3 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.56 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».ووفقًا لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6,223.18 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 670 مليون دولار.وأشار «جيروم باول» رئيس مجلس الفيدرالي خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلى أن قطاع العملات المستقرة شهد تطورًا مؤسسيًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، ما يعزز الدعوات لإطار تنظيمي واضح.