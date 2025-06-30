أعلنت كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وإلغاء الضريبة الرقمية على الشركات التكنولوجية الأمريكية، التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف المباحثات.وفرضت أوتاوا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5.9 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات، ومع أن هذا الإجراء ليس جديداً، إلا أن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأمريكية أشارت أخيرا إلى أن هذا الرسم كان سيحمّل مقدمي الخدمات الأمريكيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 يونيو.وكانت واشنطن قد طلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة، لكن ترمب أعلن بشكل مفاجئ الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، مؤكداً أن ذلك يأتي رداً على الضريبة. وأوضح أن أوتاوا ستعرف التعرفة التي ستُفرض عليها خلال الأسبوع الحالي.وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان: «إن ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025».وأضاف: «كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسباً لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل».وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قال لشبكة «CNBC» (الجمعة) إن واشنطن تأمل في أن تقوم الحكومة الكندية بتعليق ضريبة الخدمات الرقمية «كبادرة حسن نية».