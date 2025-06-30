كشف صندوق الاستثمارات العامة في قوائمه المالية الموحدة المنشورة في بورصة لندن للأوراق المالية، ارتفاع إجمالي موجوداته بنسبة 18% ليصل إلى 4.32 تريليون ريال لعام 2024، مقارنة بـ 3.66 تريليون ريال في عام 2023، مع مواصلة الصندوق تعزيز مركزه المالي، بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية.وأعلن الصندوق ارتفاع إجمالي إيراداته بنسبة 25% ليصل إلى 413 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ 331 مليار ريال لعام 2023، ويعود ذلك لأسباب عدة أبرزها «ارتفاع إيرادات مجموعة من شركات الصندوق، بما في ذلك شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة الاتصالات السعودية (أس تي سي)، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات (أفيليس)، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامكو، ومساهمته في بعض المشاريع الكبرى، إذ بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق».وحقق الصندوق صافي أرباح بلغت 26 مليار ريال، مواصلاً تحقيق عوائد مستقرة على استثماراته، رغم تأثر صافي الربح بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من 2% من إجمالي الموجودات.وحافظ الصندوق على استقرار مستويات النقد، عند 316 مليار ريال، ليواصل محافظته على مركز سيولة قوي، وارتفعت قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة بشكل طفيف لتصل إلى 570 مليار ريال، إذ واصل الصندوق وشركاته التابعة تنويع مصادر التمويل من خلال صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية.وأصدر صندوق الاستثمارات العامة صكوكاً مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، كما أطلق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، وأعاد تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة قوية في سجله الائتماني واستراتيجيته طويلة الأجل، وبقاء نسبة المديونية للصندوق مقابل إجمالي الموجودات عند 13%.• قوائم صندوق الاستثمارات العامة لعام 2024:- 25% ارتفاع إيرادات الصندوق- 26 مليار ريال صافي الأرباح- 570 مليار ريال قيمة القروض- مليارا دولار صكوك مقومة بالدولار