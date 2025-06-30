ارتفعت أسهم كبرى المصارف الأمريكية، بعد أن أظهرت اختبارات الإجهاد السنوية التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تمتعها بمرونة مالية كافية لتحمل صدمات اقتصادية، ما يمنحها الضوء الأخضر للمضي قدمًا في توزيع الأرباح على المساهمين.وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم (الإثنين)، ارتفعت أسهم «جولدمان ساكس»، و«ويلز فارجو»، و«بنك أوف أمريكا»، و«جيه بي مورجان»، و«سيتي جروب» بنسبة 2.4% و2% و1% و0.45% و0.4% على التوالي.يأتي هذا بعدما أكد البنك المركزي الأمريكي أن 22 من أكبر المصارف في الولايات المتحدة تتمتع بقدرة جيدة على الصمود في وجه أي تباطؤ اقتصادي مستقبلي، ومواصلة عمليات الإقراض، مشيرًا إلى أن نتائج اختبارات الإجهاد أظهرت حفاظ هذه البنوك على مستويات قوية من رأس المال حتى بعد تكبدها خسائر بمئات المليارات من الدولارات.وشملت اختبارات الإجهاد لعام 2025 سيناريو ركود عالمي حاد، تضمن تراجعًا بنسبة 30% في أسعار العقارات التجارية، وانخفاضًا بنسبة 33% في أسعار المنازل، كما قفز معدل البطالة بمقدار 5.9 نقطة مئوية ليصل إلى 10% في ظل هذا السيناريو.