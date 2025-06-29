قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد): «الاتفاق التجاري مع الصين يعتبر أمراً عظيماً، والمحادثات التجارية الأمريكية مع كندا ستتوقف إلى أن يحين الوقت الذي يتخلون فيه عن بعض الضرائب»، وفقاً لوكالات إعلامية.وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم (الخميس) الماضي إن: «الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وسط جهود رامية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم».وخلال محادثات تجارية أجريت بين الولايات المتحدة والصين في مايو الماضي في جنيف، التزمت بكين بإزالة التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل، لكن لم يتضح كيف سيتم إلغاء بعض هذه التدابير.