اللائحة صنفت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة مع تفاوت الغرامات. (متداولة)
اللائحة صنفت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة مع تفاوت الغرامات. (متداولة)
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دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية المهلة غدًا (الاثنين)، تفادياً لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقاً لأحكام نظام الشركات.

وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تشمل جميع الشركات، وفقاً لنظام الشركات الذي نص في المادة (17) على الآتي: «يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية».

وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة (بحسب شكل الشركة)، وفي حال إخلال الشركة بواجبها تعاقب بغرامة مالية، وفقاً للمادة (262) من نظام الشركات.
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