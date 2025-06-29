أعلنت تايوان أنها أحرزت «تقدماً بنّاءً» في الجولة الثانية من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى تجنّب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.وجاء في بيان رسمي تايواني أمس (الأحد): «نرى أنه تم إحراز تقدم بنّاء حتى الآن في المفاوضات، التي عُقدت بالأيام الأخيرة في واشنطن».وكانت إدارة ترمب فرضت رسوماً جمركية بنسبة 32% على الواردات التايوانية في الثاني من أبريل، قبل أن تُعلّقها لمدة 90 يوماً.وفي الشهر الماضي، التقت المفاوضة التجارية التايوانية يانغ جين ني مع ممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير في الجولة الأولى من المحادثات التي أُجريت في مدينة جيجو الكورية الجنوبية.وقبل إعلان إدارة ترمب عن الرسوم، كانت شركة «تايوان سيميكونداكتر مانيوفاكتشورينغ»، أكبر شركة في الجزيرة والمورّد الرئيسي لشركتي «أبل، وإنفيديا»، أعلنت أنها تعتزم استثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.وتخطط الشركة لبناء ستة مصانع متقدّمة لأشباه الموصلات ومرفقي تغليف، إلى جانب مركز أبحاث، ضمن استثمار بقيمة 165 مليار دولار في ولاية أريزونا، من المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف.