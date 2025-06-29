أعلن بنك التسويات الدولية في أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي أن التوتر التجاري والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي.ويوصف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي لمسؤولي البنوك المركزية.وقال رئيس بنك التسويات الدولية المنتهية ولايته أجوستين كارستنز: «إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة».وأضاف: «إن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة محورية بدخوله حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ، بما يختبر مدى ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية».ونشر البنك التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية التجارية في التاسع من يوليو، ويأتي بعد ستة أشهر من اضطرابات جيوسياسية شديدة.وعندما سئل كارستنز عن الانتقادات التي وجهها ترمب إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، والتي تضمنت وصف ترمب لباول بأنه «غبي»، لم يكثر من الانتقاد.وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق كارستنز للصحفيين: «من المتوقع في بعض الأوقات أن يكون هناك احتكاك، أمر يكاد أن يكون مقصودا»، في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية.