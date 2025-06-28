دعا رجل الأعمال الأمريكي مؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني الأب الفقير» روبرت كيوساكي أمس (السبت) الأشخاص إلى سرعة الاستثمار في الفضة، مشيراً إلى أن أسعار المعدن الأبيض ستقفز خلال يوليو 2025.وقال كيوساكي في منشور عبر حسابه على «إكس»: «تذكير بدرس للثراء (أرباحك تُجنى عند الشراء وليس عند البيع)».وأضاف: «الفضة هي أفضل شراء غير متكافئ اليوم، هذا يعني إمكانية تحقيق مكاسب أكبر مع مخاطرة ضئيلة في الهبوط».وشدد كيوساكي: «سيرتفع سعر الفضة بشدة في يوليو»، معقباً: «الجميع قادرون على شراء الفضة اليوم ولكن ليس غداً»، داعياً الأشخاص إلى عدم تضييع هذه الفرصة من بين أيديهم.وكان الخبير الاقتصادي كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يوروباك بيتر شيف قد دعا في وقت سابق من يونيو 2025 الأشخاص إلى الاستثمار في الفضة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المعدن الأبيض لديه فرص ارتفاع أعلى حتى من البيتكوين.وقال شيف في منشور عبر حسابه على «إكس»: «هناك ارتفاعات كبيرة في سعر الفضة حالياً واحتمالات انخفاضات ضئيلة جداً»، معقباً: «إذا كان أحد يبحث عن بديل للذهب فليس من المنطقي شراء بيتكوين بينما يمكنك شراء الفضة».وأضاف شيف: «تتمتّع الفضة بإمكانات صعود أكثر واقعية من بيتكوين مع مخاطر هبوط أقل بكثير».