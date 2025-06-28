ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في قراءة مايو، مع توقعات بتسارع وتيرة ارتفاعه في وقت لاحق هذا العام مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.وأظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- بنسبة 2.7% على أساس سنوي في شهر مايو، مقارنة بزيادته 2.5% في قراءة أبريل، وأعلى من التوقعات البالغة 2.6%.وزاد المؤشر غير الأساسي -لا تستبعد منه العناصر المتقلبة من غذاء وطاقة- بنسبة 2.3% سنوياً الشهر الماضي، بعد ارتفاعه 2.1% في أبريل، وهو ما يتوافق مع التوقعات.وعلى الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2%، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.1%، بحسب البيانات.وورد في البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي انخفضت بمقدار 27.6 مليار دولار الشهر الماضي، مع بلوغ الادخار الشخصي نحو 1.01 تريليون دولار.تعكس هذه البيانات انخفاضاً قدره 19.9 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات، وتراجعاً قدره 49.2 مليار دولار في الإنفاق على السلع.