تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الـ27 من يونيو، في سلسلة من الانخفاض المستمر للأسبوع التاسع على التوالي.وأظهرت بيانات صدرت الجمعة عن شركة «بيكر هيوز» انخفاض عدد منصات التنقيب عن الخام بمقدار 6 منصات إلى 432 منصة خلال الأسبوع الماضي.وورد في البيانات أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي تراجع بمقدار منصتين إلى 109 منصات في الفترة ذاتها.