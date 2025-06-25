ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع انخفاض الدولار، وترقب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة تصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.27% أو ما يعادل 9.2 دولار إلى 3343.10 دولار للأوقية في الختام.وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ستّ عملات رئيسية- بنسبة 0.19% إلى 97 نقطة.وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول في شهادة اليوم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أن البنك ليس بحاجة للتسرع في خفض الفائدة نظراً لحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الرسوم الجمركية.ومن شأن استمرار دورة التشديد النقدي الراهنة أن يوفر بيئة استثمارية غير داعمة للمعدن الأصفر الذي لا تُدر حيازته عائداً.وحدّ من مكاسب الذهب انتهاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق للنار تراقبه الأسواق عن كثب خشية انهياره.