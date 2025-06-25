ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملاتها اليوم (الأربعاء)، بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت طلباً قوياً على الخام في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وبعد الخسائر التي تعرض لها الذهب الأسود عقب زوال مخاطر تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.80% أو 54 سنتاً إلى 67.68 دولار للبرميل عند التسوية.وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.90% أو ما يعادل 55 سنتاً إلى 64.92 دولار للبرميل.أنهى كلا الخامين تعاملات الأمس عند أدنى مستوياتهما منذ أوائل يونيو الحالي، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد تصعيد عسكري متبادل زاد من مخاطر تعطل حركة الملاحة في مضيق «هرمز» الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.وتلقت أسعار النفط دعماً من بيانات رسمية صدرت اليوم، أظهرت انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.