تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، وسط زيادة في المخزون وارتفاع في الأسعار، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في قطاع الإسكان الأمريكي.وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 13.7% على أساس شهري لتبلغ وتيرة سنوية 623 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بقراءة أبريل المعدلة بالخفض إلى 722 ألف وحدة.وأوضح التقرير الصادر اليوم (الأربعاء)، أن مبيعات المنازل الجديدة تعتبر منخفضة بنسبة 6.3%، مقارنة بقراءة مايو 2024 البالغة 665 ألف وحدة.وارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة خلال شهر مايو بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 426.6 ألف دولار.وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 507 آلاف وحدة في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يعادل عرض 9.8 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.